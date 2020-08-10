В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 10 августа, в Украине было 81 тысяча 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44 тысячи 359 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1008 новых случаев коронавируса, 387 человек выздоровели, а 25 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 179 тысяч 434 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2985 случаев;
Волынская область — 4327 случаев;
Днепропетровская область — 1571 случай;
Донецкая область — 976 случаев;
Житомирская область — 2154 случая;
Закарпатская область — 5809 случаев;
Запорожская область — 953 случая;
Ивано-Франковская область — 5797 случаев;
Кировоградская область — 724 случая;
город Киев — 9564 случая;
Киевская область — 4197 случаев;
Львовская область — 10 981 случай;
Луганская область — 155 случаев;
Николаевская область — 716 случаев;
Одесская область — 4230 случаев;
Полтавская область — 497 случаев;
Ровенская область — 6923 случая;
Сумская область — 699 случаев;
Тернопольская область — 3324 случая;
Харьковская область — 4901 случай;
Херсонская область — 269 случаев;
Хмельницкая область — 1368 случаев;
Черновицкая область — 6777 случаев;
Черкасская область — 1036 случаев;
Черниговская область — 1024 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 августа в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 137 тысяч 158 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что перед началом учебного года педагогических работников не будут тестировать на коронавирусную инфекцию COVID-19.