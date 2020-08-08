Тестировать учителей на COVID-19 никто не будет — Степанов

Перед началом учебного года педагогических работников не будут тестировать на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, тестирования могут проводиться лишь в случае появления симптомов или если учитель является контактным лицом.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей — его нет. Только исключительно если есть симптомы или учитель является контактным лицом", — рассказал на брифинге Степанов.

Напомним, по состоянию на 09:00 8 августа в Украине зафиксировано 1 тысячу 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является новым антирекордом по количеству новых больных в сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.