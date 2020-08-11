В Украине за сутки подтвердили 1158 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 11 августа, в Украине было 83 тысячи 115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальный, 44 тысячи 934 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1158 новых случаев коронавируса, 575 человек выздоровели, а 29 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 1 млн 195 тысяч 561 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3002 случая;

Волынская область — 4375 случаев;

Днепропетровская область — 1571 случай;

Донецкая область — 982 случая;

Житомирская область — 2178 случаев;

Закарпатская область — 5875 случаев;

Запорожская область — 959 случаев;

Ивано-Франковская область — 5911 случаев;

Кировоградская область — 725 случаев;

город Киев — 9687 случаев;

Киевская область — 4239 случаев;

Львовская область — 11 142 случая;

Луганская область — 157 случаев;

Николаевская область — 729 случаев;

Одесская область — 4364 случая;

Полтавская область — 503 случая;

Ровенская область — 7018 случаев;

Сумская область — 702 случая;

Тернопольская область — 3375 случаев;

Харьковская область — 5030 случаев;

Херсонская область — 271 случай;

Хмельницкая область — 1376 случаев;

Черновицкая область — 6867 случаев;

Черкасская область — 1039 случаев;

Черниговская область — 1038 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 августа в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 138 тысяч 695 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее в Офисе президента заявили, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2000 новых случаев в день, будет расти и число смертей. При таком уровне смертность может составить по 40-50 человек.