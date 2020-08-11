В Украине за сутки подтвердили 1158 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 11 августа, в Украине было 83 тысячи 115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальный, 44 тысячи 934 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1158 новых случаев коронавируса, 575 человек выздоровели, а 29 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 195 тысяч 561 тестирование методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3002 случая;
Волынская область — 4375 случаев;
Днепропетровская область — 1571 случай;
Донецкая область — 982 случая;
Житомирская область — 2178 случаев;
Закарпатская область — 5875 случаев;
Запорожская область — 959 случаев;
Ивано-Франковская область — 5911 случаев;
Кировоградская область — 725 случаев;
город Киев — 9687 случаев;
Киевская область — 4239 случаев;
Львовская область — 11 142 случая;
Луганская область — 157 случаев;
Николаевская область — 729 случаев;
Одесская область — 4364 случая;
Полтавская область — 503 случая;
Ровенская область — 7018 случаев;
Сумская область — 702 случая;
Тернопольская область — 3375 случаев;
Харьковская область — 5030 случаев;
Херсонская область — 271 случай;
Хмельницкая область — 1376 случаев;
Черновицкая область — 6867 случаев;
Черкасская область — 1039 случаев;
Черниговская область — 1038 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 августа в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 138 тысяч 695 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее в Офисе президента заявили, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2000 новых случаев в день, будет расти и число смертей. При таком уровне смертность может составить по 40-50 человек.