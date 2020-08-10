У Зеленского "пугают" 50 смертями в день от коронавируса

В случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2000 новых случаев в день, будет расти и число смертей.

При таком уровне смертность может составить по 40-50 человек в день, следует из совещания у президента Владимира Зеленского, сообщает его пресс-служба.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На совещании отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие — в "зеленой", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, с начала эпидемии в Украине официально зафиксировали почти 82 тысячи заболеваний коронавирусом; суточные показатели уже несколько дней подряд превышают тысячу новых случаев.

При этом растет число госпитализированных, а в минувшее воскресенье госпитализировали более 200 пациентов, что не характерно для этого дня недели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на спиртовом государственном заводе незаконно изготавливали дезинфекторы.

Известно, что контрафактные антисептики реализовывали через интернет и сеть аптек в Харькове.