Минздрав хочет изменить критерии распределения регионов на карантинные зоны — Степанов

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать, исходя из количества новых больных на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней. Кроме того, мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", — заявил министр.

Напомним, 10 августа в Украине вступил в силу новый раздел на карантинные зоны.

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В частности, согласно последним данным, в "красную зону" по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей.

Эта зона обозначает худшую ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные из интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

В свою очередь, Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в "красной" зоне, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно.

В то же время, в "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов. Кроме Луцка, туда попали еще Черновцы.

Из "желтой" в "зеленую" зону попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

При этом, вся остальная территория Украины, в частности Киев, оказались в "зеленой" зоне.

В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.

По состоянию на 09:00 12 августа, в Украине за сутки зарегистрирована 1 тысяча 433 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 752 человека выздоровели, 19 ранее заболевших скончались.