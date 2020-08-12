За сутки в Украине обнаружено почти полторы тысячи новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 12 августа, в Украине за сутки зарегистрирована 1 тысяча 433 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 752 человека выздоровели, 19 ранее заболевших скончались.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОС) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 84 тысячи 548, из которых — 1 тысяча 970 летальных случаев, случаев выздоровления — 45 тысяч 686, продолжают болеть 36 тысяч 892 человека, подозрения на коронавирус обнаружены у 140 тысяч 504 человек.

На сегодняшний день проведено 1 млн 214 тысяч 941 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3043 случая;

Волынская область — 4423 случая;

Днепропетровская область — 1602 случая;

Донецкая область — 1011 случаев;

Житомирская область — 2215 случаев;

Закарпатская область — 5946 случайных;

Запорожская область — 971 случай;

Ивано-Франковская область — 6039 случаев;

Кировоградская область — 728 случаев;

город Киев — 9869 случаев;

Киевская область — 4307 случаев;

Львовская область — 11 308 случаев;

Луганская область — 160 случаев;

Николаевская область — 744 случая;

Одесская область — 4458 случаев;

Полтавская область — 514 случаев;

Ровенская область — 7114 случаев;

Сумская область — 716 случаев;

Тернопольская область — 3413 случаев;

Харьковская область — 5169 случаев;

Херсонская область — 276 случаев;

Хмельницкая область — 1413 случаев;

Черновицкая область — 6980 случаев;

Черкасская область — 1049 случаев;

Черниговская область — 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (182), во Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях.

С начала пандемии больше всего случаев коронавируса выявлено во Львовской области — 11 тысяч 308, городе Киеве — 9 тысяч 869, Ровенской области — 7 тысяч 114, Черновицкой области — 6 тысяч 980, Ивано-Франковской области — 6 тысяч 39 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 11 августа, в Украине было 83 тысячи 115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальный, 44 тысячи 934 пациента выздоровели.

По состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.

Ранее в Офисе президента заявили, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2000 новых случаев в день, будет расти и число смертей. При таком уровне смертность может составить по 40-50 человек.