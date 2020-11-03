Киевский Дворец спорта переоборудуют под госпиталь для больных Covid-19

Власти готовят Дворец спорта в Киеве к переоборудованию под временный госпиталь для больных Covid-19. Об этом сказал в интервью "Сегодня" замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Да, уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задачу ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", — рассказал он.

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Чиновник также заверил, что если где-то будут разворачиваться полевые госпитали, это должны быть приспособленные помещения, имеющие отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

"То есть, это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-месту, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", — добавил он.

В то же время Ляшко признал, что пока нет дополнительного оборудования и персонала для таких объектов.

"На данный конкретный момент — нет. Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, есть табели оснащения. Мы знаем, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить". Вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением числа медицинских кроватей проблема увеличения числа медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач — это профессия, приобретаемая годами", — отметил замминистра.

Напомним, за минувшие сутки Украина поставила новый рекорд по заболеваемости Covid-19: подтверждено 8 899 новых случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения отмечало, что на конец октября загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией составила 67,2%.