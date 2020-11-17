Общество 1 час назад

Кабмин не видит необходимости разворачивать мобильные госпитали для больных Covid-19

Шмыгаль отмечает, что главная задача сейчас — это обеспечение коек кислородом

Денис Шмыгаль в Раде. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль в Раде. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль в Раде. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет об отсутствии на данный момент необходимости разворачивать мобильные госпитали для больных Covid-19, хотя подготовка к этому ведется. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде 17 ноября.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12,5 тысячи коек. Сейчас их количество — 54 тысячи. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых кроватей. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", — сказал он.

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По данным главы правительства, в больницах сейчас размещено почти 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, при этом задействовано около 700.

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"Главная задача сейчас — это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", — добавил Шмыгаль.

Отметим, что на внеочередном заседании 16 ноября Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с Covid-19. Они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске Донецкой области.

Напомним также, что во Львовской обладминистрации заявили, что для размещения больных Covid-19 могут задействовать и футбольный стадион "Арена Львов".

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