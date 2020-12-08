Бизнес 30 минут назад

В России заявили, что украинский завод уже наладил выпуск вакцины "Спутник V"

Российскую вакцину готовы производить в Харькове, утверждают в РФПИ

Фото: РФПИ и Центр Гамалеи Фото: РФПИ и Центр Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр Гамалеи

Российский фонд прямых инвестиций и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавируса "Спутник V" в Украине и подать документы для ее регистрации украинскими государственными регулирующими органами. Как говорится в сообщении РФПИ, выпуск вакцины наладил и готов производить завод "Биолек" (Харьков).

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", — сказано в нем.

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24 ноября НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных третьей фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28-й день после первой (и на 7-й день после второй) инъекции вакцины или плацебо. По итогам анализа эффективность "Спутник V" составила 91,4%.

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Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции, когда у них уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%.

Согласно сообщению, стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов. При этом в одну полную дозу вакцины входит две инъекции.

Отметим, что еще в октябре известный кардиохирург Борис Тодуров заявлял, что российскую вакцину уже тогда массово завозили в Украину.

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