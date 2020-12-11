В Украине за сутки от осложнений COVID-19 умерли 285 человек

В Украине по состоянию на утро 11 декабря 2020 года зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 638 детей и 690 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 846 человек, летальных случаев — 285, выздоровели — 15 327 человек, осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39 519, методом ИФА — 21 328).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 872 228 человек, выздоровели — 480 348 человек, летальных исходов — 14 755, проведено ПЦР-тестов — 4 957 299.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 88 317 случаев;
Винницкая область — 19 481 случай;
Волынская область — 27 537 случаев;
Днепропетровская область — 47 650 случаев;
Донецкая область — 28 391 случай;
Житомирская область — 33 405 случаев;
Закарпатская область — 25 693 случая;
Запорожская область — 40 653 случая;
Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
Киевская область — 46 998 случаев;
Кировоградская область — 6 921 случай;
Луганская область — 7 615 случаев;
Львовская область — 52 578 случаев;
Николаевская область — 22 980 случаев;
Одесская область — 55 714 случаев;
Полтавская область — 28 435 случаев;
Ровенская область — 35 452 случая;
Сумская область — 34 996 случаев;
Тернопольская область — 30 738 случаев;
Харьковская область — 61 424 случая;
Херсонская область — 13 401 случай;
Хмельницкая область — 33 958 случаев;
Черкасская область — 30 133 случая;
Черновицкая область — 36 286 случаев;
Черниговская область — 23 190 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.