В Украине за сутки от осложнений COVID-19 умерли 285 человек

В Украине по состоянию на утро 11 декабря 2020 года зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 638 детей и 690 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 846 человек, летальных случаев — 285, выздоровели — 15 327 человек, осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39 519, методом ИФА — 21 328).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 872 228 человек, выздоровели — 480 348 человек, летальных исходов — 14 755, проведено ПЦР-тестов — 4 957 299.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 88 317 случаев;

Винницкая область — 19 481 случай;

Волынская область — 27 537 случаев;

Днепропетровская область — 47 650 случаев;

Донецкая область — 28 391 случай;

Житомирская область — 33 405 случаев;

Закарпатская область — 25 693 случая;

Запорожская область — 40 653 случая;

Ивано-Франковская область — 40 282 случая;

Киевская область — 46 998 случаев;

Кировоградская область — 6 921 случай;

Луганская область — 7 615 случаев;

Львовская область — 52 578 случаев;

Николаевская область — 22 980 случаев;

Одесская область — 55 714 случаев;

Полтавская область — 28 435 случаев;

Ровенская область — 35 452 случая;

Сумская область — 34 996 случаев;

Тернопольская область — 30 738 случаев;

Харьковская область — 61 424 случая;

Херсонская область — 13 401 случай;

Хмельницкая область — 33 958 случаев;

Черкасская область — 30 133 случая;

Черновицкая область — 36 286 случаев;

Черниговская область — 23 190 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.