Коронавирус: в Украине за сутки более 13 тысяч новых заражений и выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 10 декабря 2020 года зафиксировано 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 2 993 человека, летальных случаев — 266, выздоровели — 13 903 человека, осуществлено тестирований за сутки — 67 142 (в том числе методом ПЦР — 41 279, методом ИФА — 25 863).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 858 714 человек, выздоровели — 465 021 человек, летальных исходов — 14 470, проведено ПЦР-тестов — 4 917 780.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 86 437 случаев;

Винницкая область — 19 206 случаев;

Волынская область — 27 194 случая;

Днепропетровская область — 46 891 случай;

Донецкая область — 27 678 случаев;

Житомирская область — 32 987 случаев;

Закарпатская область — 25 344 случая;

Запорожская область — 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;

Киевская область — 46 211 случаев;

Кировоградская область — 6 744 случая;

Луганская область — 7 436 случаев;

Львовская область — 51 915 случаев;

Николаевская область — 22 621 случай;

Одесская область — 54 840 случаев;

Полтавская область — 27 772 случая;

Ровенская область — 35 034 случая;

Сумская область — 34 611 случаев;

Тернопольская область — 30 462 случая;

Харьковская область — 60 992 случая;

Херсонская область — 13 039 случаев;

Хмельницкая область — 33 426 случаев;

Черкасская область — 29 449 случаев;

Черновицкая область — 36 044 случая;

Черниговская область — 22 616 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее в Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19. Там заявили, что до 30% заражений коронавирусом происходит из-за несоблюдения гражданами карантинных мер в общественном транспорте, а потому контроль за этим необходимо ужесточать или же ограничивать работу самого транспорта.