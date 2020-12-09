Как будет проходить процесс вакцинации против COVID-19 и готова ли к нему Украина

Первые вакцины против коронавируса уже расходятся по миру — в конце ноября препарат американской компании Pfizer начали чартерами распространять в Европе и США. А в Великобритании на днях ее одобрили и даже начали вакцинацию медиков и пожилых людей. В США скоро стартует и вакцинация препаратом Moderna — до конца декабря компания планирует поставить туда 20 млн доз.

Украина еще далека от старта вакцинальной кампании, но первые шаги в ее сторону уже сделаны — мы ожидаем поставки по механизму распределения вакцин COVAX. Очевидно, что договориться о доставке доз недостаточно, для успешного получения населением прививок необходимо решить ряд важных вопросов о регистрации препарата, транспортировке, хранении и организации самой вакцинации на местах. Delo.ua разобрались, готова ли наша страна к кампании и как она будет проходить.

Договоры, бюрократия и доставка: как вакцина попадет в Украину

Получению гарантированных нам по системе COVAX 8 млн доз вакцины предшествует некоторый период обозначения странами-участницами готовности принять эти самые дозы. Судя по всему, с этим вопросом у Украины проблем нет. Для этого власти уже подписали техническую потребность и условия сотрудничества с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

Для подачи заявки на получение вакцин, Центр общественного здоровья вместе с Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировали критерии для определения групп людей, которые первыми получат вакцины от COVID-19. Это 12 приоритетных категорий, которые охватывают почти 21 млн человек — медиков, военных, педагогов, пожилых людей и пациентов с серьезными заболеваниями.

Кроме того, в Центре собрали информацию о логистических возможностях страны, обсудив вопрос с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, авиакомпаниями, "Укрвакциной", фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями. Провели и аудит холодильного оборудования, сформировав общую базу данных с имеющимся оборудованием в стране. Однако это только первая часть заявки в рамках сотрудничества с ГАВИ, вторую должны отправить на следующей неделе — 14 декабря 2020 года.

Чтобы Украина могла "потренироваться" принимать и развозить препараты, международные организации могут выслать первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 года в размере 3-5% от общего количества, которое должна получить страна. "Это будет пробная партия, чтобы государство показало свои логистические способности: чтобы мы могли проработать все вопросы доставки вакцины, обеспечение холодовой цепи, кампанию по вакцинации и так далее. Если государство справится, будут следующие поставки", — рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин в интервью LIGA.Life.

В Украину вакцина попадет самолетом. По словам Кузина, COVAX предварительно собирает у стран информацию о логистической способности аэропортов и имеющейся базе самолетов страны. Скорее всего препарат привезут в аэропорт "Борисполь" или "Киев" — по крайней мере, именно их рассматривали в качестве пункта приема в Центре здоровья. "Есть две опции — когда вакцина летит обычным самолетом в спецоборудовании, тогда мы можем использовать наши самолеты. Вторая — когда за счет COVAX или ЮНИСЕФ отправят специально оборудованный самолет", — добавляет исполняющий обязанности главы Центра.

Теоретически поставку вакцин в Украину могли бы затормозить бюрократические процессы, однако на прошлой неделе нардепы предусмотрительно снизили их влияние на процесс. Так, Рада приняла закон, согласно которому регистрацию вакцин против коронавируса сократили на срок до пяти дней. Кабмин освободил эти препараты от уплаты ввозной пошлины и обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе в Украину — это может снизить их стоимость.

Также местные власти отдельных городов уже заявили о локальной подготовке к вакцинации. Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице есть мощности, которые могут обеспечить логистику при перевозке и хранении вакцины и саму процедуру вакцинации. По его словам, при необходимости приобретут дополнительное оборудование и проведут обучение медиков, а потому при появлении вакцины Киев будет готов сразу начать вакцинацию.

Хранение и развозка: есть ли у Украины необходимые мощности

Следующим шагом после прибытия партии вакцин в украинский аэропорт станет развозка по регионам. "До этого каждая из областей должна предоставить свои заявки по необходимому количеству доз, центральные органы исполнительной власти тоже должны прислать заявки на счет потребности в вакцине. После этого вакцину отправят в регионы. Уже там семейные врачи или представители центральных органов исполнительной власти будут проводить вакцинацию", — пояснил в комментарии Delo.ua глава экспертной группы по иммунопрофилактике МОЗ Сергей Литовка.

По его словам, сегодня все еще решается, кто именно будет принимать участие в доставке. Наиболее вероятно, что это будет "Укрвакцина" — у этого госпредприятия есть необходимые ресурсы для хранения и транспортировки таких препаратов.

"У "Укрвакцины" есть автопарк с холодильным оборудованием — его хватит, чтобы завезти вакцину в области на базы "Укрмедпостача", оттуда ее уже будут развозить по региону", — отмечает Кузин. Однако он добавляет, что для вакцин с очень низкой температурой хранения государственных мощностей не хватит, в этом случае придется привлекать минимум две сторонние компании.

Это подтверждает и Литовка — он говорит, что госпредприятие способно одновременно получить, хранить и распределять 30 млн доз вакцин при температуре от + 2 до -20 градусов. Но для низкоградусных препаратов холодильного оборудования у компании гораздо меньше.

Поэтому с хранением таких вакцин могут возникнуть сложности. "Если мы говорим, например, о потребности хранить вакцину Pfizer при -70 градусах — это будет проблемой, поскольку на местах таких условий хранения нет. Надо понимать, что транспортировка вакцины к конечному потребителю при -70 градусах — проблема не только Украины, большинство европейских стран не имеют таких мощностей. Поэтому те же Pfizer проводят дополнительные исследования на возможность доставки препарата при -20", — отмечает Литовка.

В то же время успешная вакцинальная кампания возможна и при поставке вакцин с низкоградусными условиями хранения. "Надо понимать, что -70 градусов — это именно показатели для хранения и транспортировки препарата, в документации этой компании указано, что их вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов при условии ее использования в течение недели", — подчеркивает Литовка.

По его словам, в таком случае вакцина должна будет доставлена на склад с температурой -20, а на места непосредственно для самой вакцинации будет развозиться, например, раз в три дня или раз в неделю.

"Например, за один день там людей вакцинируют, а на следующий туда выезжает следующая партия", — объясняет Кузин. Он добавляет, что самый оптимальный для Украины вариант — вакцина с хранением при +2-8, поскольку в стране для нее достаточно мощностей.

Объявление и прививка: как будет проходить процесс вакцинации

Согласно приказу Минздрава №504, вакцинацию будут проводить семейные врачи в центрах первичной медицинской помощи. "Если говорить о прививках для медиков, это выглядит так — главный врач собирает персонал и сообщает, что на данный момент есть дозы и вы подлежите вакцинации, что вакцина поставлена именно для этой больницы, именно для этих врачей", — рассказал Литовка.

В отношении других категорий, которые обслуживаются у семейных врачей, это означает, что местные органы власти, как правило, департаменты здравоохранения, объявят, что в определенном районе будут делать прививки — для этого надо обратиться к семейному доктору. А врач уже расскажет, когда и кто именно может подойти за прививкой.

Как пояснил Кузин, в первую очередь опция будет доступна медикам и военным, но если из этих групп кто-то откажется от прививок и появятся лишние дозы, вакцину передадут следующим категориям: например, работникам соцсфер, пожилым или педагогам.

Те, кто обслуживается в частных клиниках, смогут сделать прививки там, но только тогда, когда сама клиника закажет себе поставку по коммерческим ценам. Пока даты коммерческих поставок неизвестны, однако украинские власти якобы ведут переговоры с производителями.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua