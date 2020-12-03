ВОЗ подумывает о создании электронных сертификатов о вакцинации от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность создания в совместной работе со странами-членами организации электронного сертификата о вакцинации от Covid-19. Об этом заявил глава отдела по иммунизации при европейском отделении ВОЗ Сиддхартха Датта, передает "Интерфакс".

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в реагировании на Covid-19, в том числе то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации", — сказал он на брифинге.

По словам представителя ВОЗ, прежде чем приступить к разработке такого сертификата, нужно учесть, что использовать технологии нужно в соответствии с законодательной основой того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

"Мы очень тесно работаем с Европейской комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", — добавил Датта.

В свою очередь, эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд отметила, что ВОЗ не рекомендуют вводить иммунные паспорта для тех, кто переболел Covid-19.

По ее словам, организация также не рекомендует проводить тестирование на границах в целях предотвращения распространения коронавируса. По словам Смолвуд, лучше придерживаться рекомендаций, связанных с поездками.

Напомним, накануне Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Предполагается, что использование вакцины в стране начнется уже со следующей недели.

Отметим также, что Кабинет министров Украины накануне освободил импортные вакцины от Covid-19 от уплаты ввозной пошлины и обложения налогом на добавленную стоимость.

При этом, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", около 40% жителей Украины не хотят вакцинироваться против Covid-19, даже если вакцина будет бесплатной.