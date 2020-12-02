Кабмин освободил вакцины от Covid-19 от НДС

Кабинет министров освободил импортные вакцины от Covid-19 от уплаты ввозной пошлины и обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе в Украину. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство приняло на заседании 2 декабря.

Им внесены изменения в постановления Кабмина №224 и №225 от 20 марта, в частности в перечень освобождаемых от НДС лекарств и медицинских средств добавлен ряд антибиотиков и вакцины для профилактики коронавирусной болезни.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение позволит снизить стоимость этих вакцин.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной более 8 млн доз будущей вакцины от Covid-19.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая корпорация BioNTech заявили об эффективности своей вакцины в 95%. В конце ноября сообщалось, что ее уже начали неофициально развозить по Европе и США.

Тем временем другая американская компания Moderna накануне заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины при тяжелых случаях Covid-19.