Общество 10 минут назад

Кабмин освободил вакцины от Covid-19 от НДС

Такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для украинцев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кабинет министров освободил импортные вакцины от Covid-19 от уплаты ввозной пошлины и обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе в Украину. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство приняло на заседании 2 декабря.

Им внесены изменения в постановления Кабмина №224 и №225 от 20 марта, в частности в перечень освобождаемых от НДС лекарств и медицинских средств добавлен ряд антибиотиков и вакцины для профилактики коронавирусной болезни.

Кратко и по делу в Telegram

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение позволит снизить стоимость этих вакцин.

Читайте также:
Прививки от COVID-19: какие уже есть вакцины и когда они станут доступны украинцам

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной более 8 млн доз будущей вакцины от Covid-19.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая корпорация BioNTech заявили об эффективности своей вакцины в 95%. В конце ноября сообщалось, что ее уже начали неофициально развозить по Европе и США.

Тем временем другая американская компания Moderna накануне заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины при тяжелых случаях Covid-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: впервые за полгода суточное число выздоровлений превысило число заражений
Коронавирус: впервые за полгода суточное число выздоровлений превысило число заражений
Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания
Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания
Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах
Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  3. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  4. В Германии водитель въехал в толпу: погибло пять человек (обновлено)

  5. Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...