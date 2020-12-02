40% украинцев заявили, что не хотят прививки против COVID-19 даже бесплатно — опрос

Около 40% жителей Украины не хотят вакцинироваться против COVID-19, даже если вакцина от коронавируса будет бесплатной.

В то же время 55% опрошенных заявили, что готовы вакцинироваться бесплатно, следует из опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Согласно исследованию, если же вакцина будет платной, только 35% украинцев намерены сделать прививки, а 57% — не будут это делать.

Также, как показывают результаты опроса, 55% украинцев не поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), 42% — выступают за это мероприятие.

В то же время 58% украинцев считают необходимым локдаун на новогодние праздники, а 40% выступают против.

Известно, что соцопрос "Рейтинга" был проведен 28 — 30 ноября среди 2 500 респондентов во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Погрешность опроса от 0,95 до 2%.

В то же время отмечается, что количество желающих сделать прививку против коронавируса в течение последних месяцев возросла.

Согласно опросу КМИС от 7 — 11 августа, только 47% украинцев были готовы сделать бесплатные прививки, 42% отказывались это делать. Причем из тех украинцев, которые отказывались делать прививки, 33% тогда заявили, что опасность от коронавируса является преувеличенной, 21% опасались, что под видом вакцинации им сделают "что-то другое", а 17% назвали себя противниками прививок.

В свою очередь, по данным опроса R&B Group за июнь 2020 года, тогда 41% украинцев хотели вакцинироваться бесплатно, а 49% были против.

Ранее Кабинет министров освободил импортные вакцины против COVID-19 от уплаты ввозной пошлины и обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе в Украину.