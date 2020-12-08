Канада заказала вакцины от COVID-19 на четыре населения страны

Канада занимает первое место среди государств по количеству заказанной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом передает Bloomberg, основываясь на данных собственного трекера поставок вакцины.

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Как информирует издание, Канада заказала поставку вакцины для прививки 153,9 млн человек, что составляет 410,1% населения страны.

На втором месте по количеству заказанной вакцины находится Великобритания — британские власти заказали вакцину для 295% своего населения.

На третьем месте расположилась Австралия, где от коронавируса могут привить 269% населения.

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.