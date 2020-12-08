  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Канада заказала вакцины от COVID-19 на четыре населения страны

Канада заказала поставку вакцины для прививки 153,9 млн человек, что составляет 410,1% населения страны

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Канада занимает первое место среди государств по количеству заказанной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом передает Bloomberg, основываясь на данных собственного трекера поставок вакцины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как информирует издание, Канада заказала поставку вакцины для прививки 153,9 млн человек, что составляет 410,1% населения страны.

На втором месте по количеству заказанной вакцины находится Великобритания — британские власти заказали вакцину для 295% своего населения.

На третьем месте расположилась Австралия, где от коронавируса могут привить 269% населения.

Читайте также:
Прививки от COVID-19: какие уже есть вакцины и когда они станут доступны украинцам

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Первые в мире: Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19
Первые в мире: Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19
В Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19
В Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19
За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Почему на самом деле кандидат от Зеленского не смог победить на выборах в Кривом Роге

  3. Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

  4. МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав

  5. Харьковчанам пообещали возвращение Кернеса к Новому Году

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...