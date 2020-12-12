  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 30 минут назад

Коронавирус в Швеции: в Стокгольме уже почти нет мест в отделениях интенсивной терапии

Власти города просят регионы прислать дополнительный медицинский персонал, чтобы справиться со все прибывающими в госпитали больными

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Стокгольме отделения интенсивной терапии, куда размещают тяжело больных коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов, заполнены на 99%.

Об этом заявил заявил ответственный за здравоохранение и медицинское обслуживание Стокгольма Бйорн Эрикссон, передает Sveriges Radio.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, ситуация в области здравоохранения в Стокгольме настолько тяжелая, что регион обратился к Национальному совету здравоохранения и социального обеспечения за помощью в поиске дополнительных сотрудников.

Кроме этого, количество людей, нуждающихся в стационарной помощи, также продолжает расти.

"Мы мобилизовали все возможности, чтобы каждому оказать необходимую помощь. Медицинские работники прилагают фантастические усилия, но теперь и этого недостаточно", — отметил он.

Читайте также:
В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД

Эрикссон добавил, что критическая ситуация стала возможной из-за беспечного отношения людей к коронавирусу.

"Это не стоит того, чтобы пить после работы, делать рождественские покупки или встречаться с людьми за пределами вашего дома. Последствия могут быть ужасными", — подчеркнул чиновник.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на 12 декабря 2020 года, в Швеции с начала пандемии зафиксировано 320 098 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. От этой болезни в стране скончались 7 514 человек.

Напомним, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявил, что борьбе с COVID-19 Швеция будет и дальше действовать согласно стратегии добровольного соблюдения ограничений.

Швеция — одна из немногих стран Европы, которая не рекомендует и не требует масок вне больниц и медицинских учреждений. Как говорит Тегнелл, он еще не видел хороших исследований в пользу масок.

При этом, маски рекомендованы Европейским центром по контролю за заболеваниями и многими другими органами здравоохранения.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За сутки в Украине зафиксировано 12811 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано 12811 новых случаев заболевания коронавирусом
Киевские власти призывают горожан не держать руки в карманах
Киевские власти призывают горожан не держать руки в карманах
Состояние Кернеса резко ухудшилось: отказали почки
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. "Я — горячий человек": мэр Черкасс извинился перед Зеленским, назвавшим его бандитом

  2. Рекордный скачок цен: в Украине продолжает дорожать молоко

  3. В Харькове задержан организатор финансирования терроризма — СБУ

  4. Миссия МВФ в Украину уже не приедет, максимум будет видеосвязь — источник в фонде

  5. Рекордный джекпот: француз выиграл в лотерею EuroMillions €200 млн

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...