Коронавирус в Швеции: в Стокгольме уже почти нет мест в отделениях интенсивной терапии

В Стокгольме отделения интенсивной терапии, куда размещают тяжело больных коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов, заполнены на 99%.

Об этом заявил заявил ответственный за здравоохранение и медицинское обслуживание Стокгольма Бйорн Эрикссон, передает Sveriges Radio.

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По его словам, ситуация в области здравоохранения в Стокгольме настолько тяжелая, что регион обратился к Национальному совету здравоохранения и социального обеспечения за помощью в поиске дополнительных сотрудников.

Кроме этого, количество людей, нуждающихся в стационарной помощи, также продолжает расти.

"Мы мобилизовали все возможности, чтобы каждому оказать необходимую помощь. Медицинские работники прилагают фантастические усилия, но теперь и этого недостаточно", — отметил он.

Эрикссон добавил, что критическая ситуация стала возможной из-за беспечного отношения людей к коронавирусу.

"Это не стоит того, чтобы пить после работы, делать рождественские покупки или встречаться с людьми за пределами вашего дома. Последствия могут быть ужасными", — подчеркнул чиновник.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на 12 декабря 2020 года, в Швеции с начала пандемии зафиксировано 320 098 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. От этой болезни в стране скончались 7 514 человек.

Напомним, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявил, что борьбе с COVID-19 Швеция будет и дальше действовать согласно стратегии добровольного соблюдения ограничений.

Швеция — одна из немногих стран Европы, которая не рекомендует и не требует масок вне больниц и медицинских учреждений. Как говорит Тегнелл, он еще не видел хороших исследований в пользу масок.

При этом, маски рекомендованы Европейским центром по контролю за заболеваниями и многими другими органами здравоохранения.