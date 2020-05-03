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В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД

Всего за рубежом от COVID-19 умерло уже 8 граждан Украины

В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На территории Королевства Швеция от коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский гражданин.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНН.

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"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", — доложил дипломат.

Он также добавил, что Посольство Украины в Королевстве Швеция сейчас предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела.

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на вечер 2 мая за рубежом от COVID-19 умерло 8 украинцев. В то же время выздоровели от болезни уже 50 граждан Украины, а 160 — проходят лечение.

Ранее сообщалось, что в Украине 93% людей с COVID-19 заразились на территории нашего государства, а остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 3 мая, в Украине было 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

Также стало известно, что Бельгия возглавила антирейтинг стран с самой высокой летальностью от COVID-19 — СМИ.

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