93% инфицированных COVID-19 украинцев заразились в Украине — Центр общественного здоровья

В Украине 93% людей с COVID-19 заразились на территории нашего государства остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ЦОЗ напоминают, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть, через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Как отмечают в ЦОЗ, по состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

"Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену", — говорится в сообщении.

В организации перечислили необходимые меры гигиены:

– бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;

– гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

– придерживайтесь респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем нужно сразу выбросить или, если ее нет — в сгиб локтя;

– придерживайтесь дистанции: не менее полутора метра от других людей;

– самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 апреля, в Украине зарегистрировано 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных и 504 пациента выздоровели.