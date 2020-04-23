Национальная служба здоровья расширила возможности бота о COVID-19

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) расширила функционал чат-бота о COVID-19 — теперь он не только придает самооценку состояния всем желающим, оценивая симптомы и вероятность рисков инфицирования, но и отвечает на 140 вопросов о коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, бот отвечает на такие вопросы как, что такое COVID-19, как защитить себя от инфекции, рекомендуется ли ношение масок и тому подобное. Проверенную и достоверную информацию бот заботы о здоровье оказывает в режиме реального времени.

Пандемия коронавируса ставит беспрецедентные требования к системам здравоохранения и ее работников во всем мире, и боты могут помочь уменьшить нагрузку в тех случаях, когда пациенты обращаются за информацией о COVID-19.

"В настоящее время распространение коронавирусной инфекции значение достоверной и своевременно полученной информации трудно переоценить. Поэтому НСЗУ старается быть как можно ближе и доступнее к людям с ответами на самые актуальные вопросы. Боту можно задать любой вопрос, касающийся COVID-19, и получить информацию. Сейчас доступны 140 развернутых ответов на разные темы со ссылками на официальные источники, как украинские, так и зарубежные, среди которых передовые институты в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.

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Бот заботы о здоровье использует искусственный интеллект (AI) и технологию обработки естественных языков (NLP) для понимания намерений пользователей и предоставления достоверной информации о критериях, симптомов и рисков влияния COVID-19, согласно протоколам.

Сервис используется организациями здравоохранения со всего мира больше года и изначально был разработан для функционала виртуального ассистента. Когда пандемия коронавируса начала распространяться, организации системы здравоохранения в различных уголков мира развернули и начали использовали этот инструмент, чтобы помочь скринить пациентов на потенциальную инфекцию COVID-19.

Начиная с марта 2020 года, организации здравоохранения создали 1 тысячу 230 ботов для самооценки COVID-19 на базе сервиса ботов, охватив 18 млн человек и обслуживая более 160 млн сообщений во всем мире.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.