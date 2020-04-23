За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 13 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 23 апреля, в Украине зарегистрировано 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных и 504 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 578 новых случаев коронавируса.
В частности, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 353 случая;
Волынская область — 188 случаев;
Днепропетровская область — 186 случаев;
Донецкая область — 21 случай;
Житомирская область — 304 случая;
Закарпатская область — 230 случаев;
Запорожская область — 146 случаев;
Ивано-Франковская область — 644 случая;
Кировоградская область — 258 случаев;
город Киев — 1 059 случаев;
Киевская область — 451 случай;
Львовская область — 282 случая;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 99 случаев;
Одесская область — 161 случай;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 396 случаев;
Сумская область — 89 случаев;
Тернопольская область — 499 случаев;
Харьковская область — 101 случай;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 61 случай;
Черновицкая область — 1 140 случаев;
Черкасская область — 220 случаев;
Черниговская область — 17 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели.