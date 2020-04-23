Общество 1 час назад

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 13 украинцев — Минздрав

За сутки зафиксировано 578 новых случаев коронавируса

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 13 украинцев — Минздрав За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 13 украинцев — Минздрав
Фото: 5 канал

По состоянию на 9:00 23 апреля, в Украине зарегистрировано 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных и 504 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 578 новых случаев коронавируса.

В частности, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 353 случая;

Волынская область — 188 случаев;

Днепропетровская область — 186 случаев;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 304 случая;

Закарпатская область — 230 случаев;

Запорожская область — 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 644 случая;

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Кировоградская область — 258 случаев;

город Киев — 1 059 случаев;

Киевская область — 451 случай;

Львовская область — 282 случая;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 396 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 499 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 61 случай;

Черновицкая область — 1 140 случаев;

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Черкасская область — 220 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели.

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