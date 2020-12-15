Общество 30 минут назад

Минздрав назвал, кого будут вакцинировать от Covid-19 первыми

В ведомстве уточнили список приоритетных категорий для вакцинации

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения разработало план вакцинации против коронавирусной болезни и определило группы риска, которым прививки будут проводиться в первую очередь. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Это почти 21 млн наших граждан. Позиция президента Украины Владимира Зеленского и моя личная тоже, что в следующем году вакцинация должна быть бесплатной, по крайней мере для людей из групп риска", — заявил на брифинге министр Максим Степанов.

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Он отметил, что в первую очередь будет проводиться вакцинация медицинских работников, военнослужащих Вооруженных сил, участвующих в Операции объединенных сил на Донбассе, работников образования, Национальной полиции и Нацгвардии.

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Кроме этого, к группам риска отнесены лица, находящиеся в специализированных учреждениях, в частности интернатах и домах престарелых, работники социальной сферы, больные в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в районе обслуживания лечебных учреждений.

В то же время Минздрав напоминает, что Украина ожидает получения около 8 млн доз вакцин против Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX (однако этого числа хватит лишь на 4 млн человек).

Ведомство также ведет переговоры "со всеми топ-компаниями-производителями вакцины, завершившими третью финальную стадию ее испытания". Ожидается, что вакцинация уязвимых групп населения начнется в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Отметим, что 8 декабря в России заявили, что украинский завод "Биолек" якобы уже наладил выпуск российской вакцины "Спутник V", от которой отказываются украинские власти. В то же время само предприятие заявило, что пока никаких вакцин не производило и соответствующих технологий не получало, хотя технически готово к такому производству, если вакцина пройдет госрегистрацию.

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