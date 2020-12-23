Общество 1 час назад

Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: хотят привить 50% населения

План будут обновлять каждые две недели в зависимости от актуальной ситуации — может меняться информация об этапах разработки вакцин, регистрационных процедурах, поставках вакцин

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19 — его разработали разработали специалисты Центра общественного здоровья вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Цель документа — в течение 2021-2022 года привить от коронавируса не менее 50% населения Украины — это около 20 млн человек. Вакцинация будет добровольной.

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План будут обновлять каждые две недели в зависимости от актуальной ситуации. Как отмечают в Центре, может меняться информация об этапах разработки вакцин, регистрационных процедурах, поставках вакцин.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19", — исполняющий обязанности главы Центра Игорь Кузин.

Он добавил, что вакцинация для украинцев из неподконтрольных территорий также будет доступна, но соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом.

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Нынешним же планом утверждены четыре этапа вакцинации:

1. Январь-апрель 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

2. Апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

3. Июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

4. Сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

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