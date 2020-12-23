Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: хотят привить 50% населения

Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19 — его разработали разработали специалисты Центра общественного здоровья вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Цель документа — в течение 2021-2022 года привить от коронавируса не менее 50% населения Украины — это около 20 млн человек. Вакцинация будет добровольной.

Подпишитесь на канал DELO.UA

План будут обновлять каждые две недели в зависимости от актуальной ситуации. Как отмечают в Центре, может меняться информация об этапах разработки вакцин, регистрационных процедурах, поставках вакцин.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19", — исполняющий обязанности главы Центра Игорь Кузин.

Он добавил, что вакцинация для украинцев из неподконтрольных территорий также будет доступна, но соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом.

Нынешним же планом утверждены четыре этапа вакцинации:

1. Январь-апрель 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

2. Апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

3. Июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

4. Сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.