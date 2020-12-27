В Евросоюзе начали массовую вакцинацию от COVID-19

27 декабря государства Европейского Союза приступили к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

По информации агентства, первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию.

Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В EMA ранее объявили, что провели всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Европейский регулятор одобрил препарат спустя несколько недель после того, как в США начали массовую вакцинацию.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от Covid-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. За первую неделю прививки получили почти 138 тысяч человек.

26 декабря вакцина была доставлена во все страны Европейского Союза.

Отметим, что, по заверениям Минздрава Польши, граждане Украины и других стран смогут вакцинироваться от коронавируса в этой стране на таких же условиях, как и сами поляки.