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В мире 40 минут назад

Вакцину от COVID-19 получили все страны Евросоюза — СМИ

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вакцина от коронавирусной инфекции СOVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном видео обращении, сообщает "Европейская правда".

По словам политика, вакцинация в странах Евросоюза стартует в воскресенье 27 декабря.

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"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации — это трогательный момент единства и европейской истории успеха", — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

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"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", — отметила фон дер Ляйен.

"Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от Covid-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. За первую неделю прививки получили почти 138 тысяч человек.

Отметим, что, по заверениям Минздрава Польши, граждане Украины и других стран смогут вакцинироваться от коронавируса в этой стране на таких же условиях, как и сами поляки.

 

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