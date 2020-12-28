Общество 10 минут назад

Ермак: Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от Covid-19, кроме России

По словам главы ОП, руководство страны стремится к получению вакцины "в ближайшее время"

Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента
Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме России. Об этом он сказал в интервью журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", — заявил он.

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По словам Ермака, руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса "в ближайшее время".

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Напомним, на прошлой неделе глава представительства Украины в Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что Украина обсуждает получение вакцины от Covid-19 через посредничество Польши.

В свою очередь, Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации жителей Украины от этой болезни. При этом первый его этап предусматривает начало вакцинации уже в январе.

Отметим при этом, что в начале декабря Российский фонд прямых инвестиций и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что готовы производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Украине и подать документы для ее регистрации украинскими государственными регулирующими органами.

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По их утверждению, выпуск вакцины наладил и готов производить завод "Биолек" (Харьков). В свою очередь, на самом предприятии заявили, что пока никаких вакцин не производили и соответствующих технологий не получали, хотя технически такое производство обеспечить могут.

Стоит отметить, что в октябре временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квинн в ультимативной форме заявила, что "Украина не будет закупать российскую вакцину от Covid-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность". Позже аналогичную формулировку употреблял президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники, включая министра здравоохранения Максима Степанова.

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