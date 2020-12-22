Украина допускает вакцинацию в ОРДЛО через международные организации

Украина намерена обсуждать с международными организациями возможность вакцинации неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей от Covid-19. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что проблема для вакцинации жителей этих регионов на подконтрольной Украине территории заключается в том, что сейчас пересечь линию разграничения очень сложно. По словам чиновника, сейчас из ОРДЛО можно выехать только через КПВВ в Станице Луганской (Луганская область) и Новотроицком (Донецкая обла.сть, пункт работает лишь по понедельникам и пятницам).

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По данным вице-премьера, в прошлом году во всех КПВВ было зафикисровано 16 млн пересечений (из чего 3,5 млн — на админгранице с Крымом), то есть около 1,3 млн в месяц. Сейчас же, по его словам, эта цифра на всех КПВВ составляет лишь около 50 тысяч пересечений в месяц.

"Со стороны оккупационных властей действует достаточно жесткий режим. Они сами решают, кого пускать, а кого нет. Ограничивая выезд в Украину, оккупационная власть пропускает из ОРДЛО на территорию России. Уже оттуда люди пытаются въехать в Украину. И сталкиваются с двумя проблемами: во-первых, это длинный маршрут, на них зарабатывают перевозчики", — отметил чиновник.

По словам Резникова, дополнительной проблемой является выписывание пограничниками таким гражданам штрафов за незаконное пересечение границы в 1700 грн.

"Беда еще и в том, что оккупационный режим скрывает реальную картину с коронавирусом: рассказывают, что у них нет коронавируса, а есть пневмония... Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн — люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда", — добавил он.

В то же время, по словам вице-премьера, данный вопрос пока не поднимался на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.

"Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, врачи. В первой очереди также пожилые люди. Их вычислить не проблема — они в реестрах. Все 272 тысячи имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними — не проблема", — сказал он.

При этом Резников усомнился в том, что за вакцинацию населения этих регионов своими силами возьмется Россия.

"Наши наблюдения четко дают понять: Россия относится к этим территориям как к временно оккупированным. Они их не видят как нуждающиеся в развитии, внимании... Не думаю, что они будут заботиться о населении. Люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу — и на этом точка", — заявил чиновник.

Касательно тестирования граждан на коронавирус в пунктах пропуска Резников отметил, что на линии разграничения на Донбассе действует тот же порядок, что и на границе.

"Режим пограничников одинаков везде. Если это гражданин Украины, у него есть варианты: включить приложение "Дія" и взять обязательство провести 14 дней в самоизоляции, а в случае отрицательного теста — досрочно сняться с самоизоляции. Второй — не включить, если не хочет — это его право. Тогда он должен ехать на обсервацию в санаторий или другое место. Сегодня задача на всех КПВВ — дать возможность сдать тест", — отметил он.

По словам вице-премьера, сейчас есть возможность добровольно сдать тест лишь в Станице Луганской, причем эта услуга платная.

Отметим, что накануне появилась информация, что Украина обсуждает получение вакцины от Covid-19 через посредничество Польши.

Напомним также, что в видеообращении 18 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в план вакцинации населения будут внесены "наши граждане с временно оккупированных территорий". Как отметил глава государства, "мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали".