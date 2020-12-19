Происшествия 1 час назад

Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад с апреля 2021 года — Степанов

Этому будет способствовать выработанный коллективный иммунитет

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

С апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью hromadske.

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По его словам, этому будет способствовать коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", — отметил Степанов.

Он также рассказал, что Украина планирует получить первые дозы вакцин от COVID-19 в феврале 2021 года.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного преодоления эпидемии коронавируса в Украине, необходимо вакцинировать 90% населения, а это, на его взгляд, сделать нереально.

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Ранее в Украине определили число людей из групп риска, которые точно нуждаются в вакцинации от коронавирусной болезни — минимум 20 млн 866 тысяч человек.

Напомним, 11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

В Украине по состоянию на утро 19 декабря лабораторно подтверждено 956 123 случая COVID-19, из них за сутки — 11 742.

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