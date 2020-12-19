Коронавирус: в Украине за сутки более 11 700 новых заражений и около 13 300 выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 547 детей и 481 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 865 человек, летальных случаев — 213, выздоровели — 13 314 человек, осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровели — 574 536 человек, летальных исходов — 16 469, проведено ПЦР-тестов — 5 248 720.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 99 694 случая;

Винницкая область — 20 781 случай;

Волынская область — 30 197 случаев;

Днепропетровская область — 52 068 случаев;

Донецкая область — 31 929 случаев;

Житомирская область — 36 061 случай;

Закарпатская область — 27 003 случая;

Запорожская область — 46 544 случая;

Ивано-Франковская область — 41 798 случаев;

Киевская область — 52 415 случаев;

Кировоградская область — 7 707 случаев;

Луганская область — 8 640 случаев;

Львовская область — 56 442 случая;

Николаевская область — 26 260 случаев;

Одесская область — 63 124 случая;

Полтавская область — 31 433 случая;

Ровенская область — 38 315 случаев;

Сумская область — 37 612 случаев;

Тернопольская область — 32 235 случаев;

Харьковская область — 64 792 случая;

Херсонская область — 15 449 случаев;

Хмельницкая область — 36 360 случаев;

Черкасская область — 34 451 случай;

Черновицкая область — 37 949 случаев;

Черниговская область — 26 864 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Государственном бюджете Украины на 2021 год заложены деньги для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.