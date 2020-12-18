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Украина обновила список стран "красной зоны", добавив в него 8 государств

В перечень "красных" стран вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Украина в пятницу, 18 декабря, в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны".

По сравнению с прошлой неделей, его пополнили восемь стран, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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В частности, в список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

Известно, что в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Причем по возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест.

В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

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Ранее Евросоюз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию ЕС. Украина в этот список не попала.

Кроме того, Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января 2021 года.

В свою очередь Швеция продлила ограничение на въезд для граждан не из государств ЕС до 31 марта 2021 года.

Напомним, Кабинет министров ввел в Украине локдаун из-за эпидемии коронавируса с 8 по 24 января 2021 года.

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