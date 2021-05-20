Общество 1 час назад

В Украине выявили 5 тысяч 165 новых случаев инфицирования COVID-19, 202 человека умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве, а также Харьковской, Запорожской и Киевской областях.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 20 мая, в Украине зарегистрировано 5 тысяч 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, среди заболевших — 324 ребенка и 109 медицинских работников.

За последние сутки в Украине госпитализировано 1 тысяча 884 человека, зафиксировано 202 летальных случая и выздоровело от коронавируса 16 тысяч 732 пациента.

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За этот период проведено 69 тысяч 732 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 29 тысяч 509, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 12 тысяч 693 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 53 тысячи 076.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 млн 170 тысяч 398 человек, выздоровели от этой болезни 1 млн 916 тысяч 164 пациента и умерли 48 тысяч 899 больных. За это время проведено 9 млн 943 тысяч  891 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (489), городе Киеве (433), а также Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зарегистрировано 5 тысяч 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

При этом, за день до этого выявили 4  тысячи 95 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Источник фото: Depositphotos.

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