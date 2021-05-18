Коронавирус: в Украине за сутки более 4000 новых заражений, умерли 285 человек

В Украине по состоянию на утро 18 мая 2021 года зафиксировано 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 235 детей и 162 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 999 человек, летальных случаев — 285, выздоровели — 17 тысяч 751 человек, осуществлено тестирований за сутки — 61 тысяча 110 (в том числе методом ПЦР — 30 тысяч 693, методом ИФА — 13 тысяч 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17 тысяч 39).

За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 160 тысяч 95 человек, выздоровели — 1 млн 882 тысячи 344 человека, летальных исходов — 48 тысяч 469, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 882 тысячи 447.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Донецкой (428) и Ровенской (425) областях, городе Киев (425), а также Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Кроме того, за сутки 17 мая в Украине привито против коронавируса 17 тысяч 232 человека.

От начала прививочной кампании вакцинировано 948 тысяч 332 человека, из них получили 1 дозу — 948 тысяч 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 27 тысяч 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.

По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 тысячи 929 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область — 44 случая / 400 прививок;

Волынская область — 135 случаев / 481 прививка;

Днепропетровская область — 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область — 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область — 30 случаев / 571 прививка;

Закарпатская — 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область — 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область — 73 случая / 726 прививок;

Киевская область — 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область — 40 случаев / 531 прививка;

Луганская область — 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область — 118 случаев / 1091 прививка;

Николаевская область — 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область — 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область — 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область — 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область — 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область — 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область — 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область — 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область — 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область — 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область — 63 случая / 415 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 17 мая 2021 года было зафиксировано 2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.