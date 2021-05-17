Коронавирус: в Украине за сутки чуть более 2000 новых заражений, 109 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 17 мая 2021 года зафиксировано 2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализированы 1260 человек, летальных случаев — 109, выздоровели — 6869 человек, осуществлено тестирований за сутки — 17 тысяч 306 (в том числе методом ПЦР — 9966, методом ИФА — 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5944).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 156 тысяч человек, выздоровели — 1 млн 864 тысячи 593 человека, летальных исходов — 48 тысяч 184, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 851 тысяча 754.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Читайте также: Премьер потребовал уволить министра здравоохранения Степанова

Кроме того, за сутки 16 мая в Украине привито против коронавируса 2230 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 940 тысяч 160 человек, из них получили 1 дозу — 940 тысяч 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 18 тысяч 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами прививки.

По состоянию на 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 тысяч 857 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область — 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область — 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область — 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область — 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область — 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская — 10 случаев / 41 прививка;

Запорожская область — 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 42 случая / 104 прививки;

Киевская область — 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область — 4 случая / 0 прививок;

Луганская область — 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область — 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область — 122 случая / 15 прививок;

Одесская область — 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область — 62 случая / 42 прививки;

Ровенская область — 182 случая / 78 прививок;

Сумская область — 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область — 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область — 89 случаев / 341 прививка;

Херсонская область — 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область — 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область — 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область — 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область — 30 случаев / 84 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 16 мая в Украине было зарегистрировано 3620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.