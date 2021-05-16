В Украине за сутки выявили более 3,6 тысяч новых зараженных коронавирусной инфекцией

По состоянию на 16 мая, в Украине зарегистрировано 3 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 172 ребенка и 60 медицинских работника.

За последние сутки в Украине госпитализировано 2 208 человек, зафиксировано 133 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 7 921 пациент.

За этот период проведено 38 911 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 17 389, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 848 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17 674.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 153 864 человека, выздоровели от этой болезни1 857 724 пациента и умерли 48 075 больных. За это время проведено 9 841 788 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За сутки 15 мая 2021 года в Украине привито против COVID-19 6 164 человека. С начала прививочной кампании привито от коронавируса 939 238 человек, из них получили одну дозу — 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 17 086 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Город Киев — 137 случаев/336 прививок;

Винницкая область — 62 случая/238 прививок;

Волынская область — 100 случаев/165 прививок;

Днепропетровская область — 530 случаев/131 прививка;

Донецкая область — 260 случаев/189 прививок;

Житомирская область — 126 случаев/201 прививка;

Закарпатская — 22 случая/80 прививок;

Запорожская область — 115 случаев/84 прививки;

Ивано-Франковская область — 87 случаев/281 прививка;

Киевская область — 277 случаев/339 прививок;

Кировоградская область — 49 случаев/196 прививок;

Луганская область — 21 случай/100 прививок;

Львовская область — 113 случаев/302 прививки;

Николаевская область — 131 случай/135 прививок;

Одесская область — 231 случай/482 прививки;

Полтавская область — 90 случаев/371 прививка;

Ровенская область — 115 случаев/171 прививка;

Сумская область — 172 случая/244 прививки;

Тернопольская область — 118 случаев/248 прививок;

Харьковская область — 182 случая/400 прививок;

Херсонская область — 194 случая/392 прививки;

Хмельницкая область — 138 случаев/288 прививок;

Черкасская область — 106 случаев/57 прививок;

Черновицкая область — 74 случая/436 прививок;

Черниговская область — 170 случаев/298 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 прививочными пунктами.

15 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, по состоянию на 15 мая 2021 года в Украине было зарегистрировано 6 796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За день до этого эту болезнь обнаружили у 7 562 человек.

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