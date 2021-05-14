COVID-19: в Украине за сутки более 7500 новых заражений и почти 16 тысяч выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 14 мая 2021 года зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 336 детей и 216 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2195 человек, летальных случаев — 287, выздоровели — 15 тысяч 958 человек, осуществлено тестирований за сутки — 79 тысяч 452 (в том числе методом ПЦР — 33 тысячи 889, методом ИФА — 14 тысяч 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 31 тысяча 445).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 143 тысячи 448 человек, выздоровел — 1 млн 832 тысячи 601 человек, летальных исходов — 47 тысяч 620, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 790 тысяч 291.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

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Кроме того, за сутки 13 мая в Украине привито против коронавируса 21 тысяча 587 человек.

От начала прививочной кампании привито 918 тысяч 164 человека, из них получили 1 дозу — 918 тысяч 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.

По состоянию на 13 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 тысяч 17 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 681 случай / 2249 прививок;

Винницкая область — 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область — 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область — 487 случаев / 1222 прививки;

Донецкая область — 445 случаев / 1244 прививки;

Житомирская область — 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская — 105 случаев / 1337 прививок;

Запорожская область — 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область — 186 случаев / 1339 прививок;

Киевская область — 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область — 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область — 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область — 350 случаев / 1384 прививки;

Николаевская область — 285 случаев / 471 прививки;

Одесская область — 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область — 325 случаев / 926 прививок;

Ровенская область — 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область — 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область — 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область — 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область — 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область — 334 случая / 1037 прививок;

Черкасская область — 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область — 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область — 251 случай / 556 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 мая 2021 года было зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.