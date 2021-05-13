Все регионы Украины перешли в "желтую зону" карантина

Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина по коронавирусу.

В стране больше нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по COVID-19, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения.

Так, с четверга, 13 мая, в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. В этих регионах также пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.

При этом сразу 9 регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: город Киев, а также Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Известно, что вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если минимум 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Ранее стало известно, что правительство намерено продлить адаптивный карантин до августа 2021 года.

Также сообщалось, что ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Украине со следующей недели (с 17 мая).

Напомним, текущий адаптивный карантин в Украине продлен до 30 июня.