Часть областей могут перевести в "зеленую" зону по Covid-19 — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что вскоре часть областей Украины может перейти в "зеленую" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава правительства констатировал, что, по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

"Почти все области в настоящий момент пребывают в "желтой" зоне. Черкасская область — единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", — отметил Шмыгаль.

Зеленскому также доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія". Всего же в Украине использовано уже 956 тысяч доз вакцин.

В свою очередь глава государства поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина. "Мы должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент поинтересовался положением дел с выплатой материальной помощи в размере 8 тысяч грн физлицам-предпринимателям и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле текущего года.

Как доложили президенту, всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи, по 120 тысячам из них уже осуществлены выплаты. Шмыгаль отметил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн и в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.

Отметим также, что ранее премьер заявил, что вакцинация против Covid-19 всех лиц, записавшихся на прививку через веб-портал или мобильное приложение "Дія", будет производиться по выходным дням. Однако замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что это не так: вакцины на всех желающих сейчас попросту нет.