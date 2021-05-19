Общество 40 минут назад

За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 5 тысяч 138 человек, 227 больных умерли

За последние сутки в Украине с COVID-19 госпитализировано 2 269 человек и выздоровело от коронавируса 17 102 пациента

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 19 мая, в Украине зарегистрировано 5 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших — 260 детей и 187 медицинских работника.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 2 269 человек, зафиксировано 227 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 17 102 пациента.

За этот период проведено 77 685 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 31935, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 13 094 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32 656.

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С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 165 233 человека, выздоровели от этой болезни 1 899 446 пациентов и умерли 48 696 больных. За это время проведено 9 914 382 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 мая 2021 года зафиксировано 4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за день до этого выявили 2136 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Источник фото: Depositphotos.

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