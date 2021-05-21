Кличко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией и заболеваемостью COVID-19 в Киеве

Первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировались более 107 тысяч киевлян. Еще 6,5 тысячи жителей города получили вторую дозу. На сегодняшний день в столице доступны антикоронавирусные вакцины CoronaVax, AstraZeneca и Pfizer.

В основном вакцинировались от COVID-19 медики, социальные работники, люди преклонного возраста, военные и работники образовательной сферы. Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Ситуация с заболеваемостью в Киеве стабилизируется, количество больных уменьшилось. Но вирус никуда не делся, поэтому очень важно не пренебрегать соблюдением всех правил. За прошедшие сутки в городе выявили 453 инфицированных на коронавирус, умерли 11 человек: 6 женщин и 5 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4994 летальных случая из-за вируса. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на сегодняшний день в городе 203 780", — сообщил мэр Киева.

За сутки в больницы города попали 227 человек: 40 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и 187 — с подозрениями, сообщил Кличко. По его словам, количество госпитализированных с COVID-19 киевлян сокращается, однако многие из них попадают в медучреждения в тяжелом состоянии. В целом в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 073 больных коронавирусом, 896 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1018 человек, под аппаратами ИВЛ находятся 35 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня превышает 21%, из них с кислородом — почти 24% коек.

Инфографика: пресс-служба КГГА

"Отмечу, что по количеству новых инфицирований Украина находится на шестом месте в Европе, а по количеству новых летальных случаев — на четвертом. За эту неделю в Киеве умерли 89 больных коронавирусом. Из них 45 женщин и 44 мужчины. Больше всего умирает киевлян в возрасте за 65 лет, но в последнее время не уменьшается и количество летальных случаев среди людей в возрасте от 30 до 45 лет. В большинстве случаев у умерших были сопутствующие патологии, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, избыточный вес и другие заболевания, которые осложняются из-за коронавируса", — сообщил Кличко.

Выздоровели за прошедшие сутки 2 307 киевлян. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции излечились 140 267 человек.

Впрочем, Кличко призвал жителей города быть внимательными к своему здоровью и при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам. Как отмечают медики, такое количество тяжелых и летальных случаев обусловлено тем, что многие люди поздно обращаются за помощью, сказал он.

Напомним, что за сутки 20 мая в Украине выявили 5 тысяч 165 новых случаев инфицирования COVID-19, 202 человека умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве, а также Харьковской, Запорожской и Киевской областях.