Общество 1 час назад

Для вакцинации от Covid-19 не хватает рук: в регионах врачи привлекают волонтеров и друзей

Особую проблему для врачей при вакцинации населения представляют бюрократические процедуры

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

В регионах не хватает медиков для вакцинации украинцев против коронавирусной инфекции, из-за чего те вынуждены привлекать своих знакомых, чтобы справляться с этой задачей. Об этом в интервью Delo.ua рассказала директор Каневского Центра медико-санитарной помощи Наталья Горевая.

"У нас никто не спрашивает, хватает ли у нас людей. Чтобы все успевать, мы даже задействовали своих друзей — не медиков. Те приходили, надевали халаты. Мы им объяснили, как встречать, как заполнять бумажки, и они нам помогали. Ведь они понимают, какое важное это дело, им все интересно. У меня одна медсестра за три часа сделала 160 прививок, говорит, что если я буду ей дедов раздевать, то успеет еще больше", — отметила она.

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По словам Горевой, особую проблему для врачей при вакцинации населения представляют бюрократические процедуры.

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"Проблематично вносить данные о прививках: необходимо заполнить несколько Google-таблиц, поделить информацию по нескольким отчетам по полу, по возрасту, при этом все должно сойтись. Потом нужно внести данные в eHealth, а если кто-то не то написал или сказал, букву какую-то пропустил, то в системе можно и не найти того Ивана Иванова. То есть на это тоже уходит много времени, это непросто и проблемно", — рассказала директор медцентра.

В то же время, по ее словам, все врачи понимают, что занимаются важным делом "на благо будущего нашей страны", которое поспособствует скорейшей отмене карантинных ограничений.

"Но мое мнение, что этим должны заниматься не только мы. Нам должны помогать в этом вопросе, например, привлечь другие службы или общественные организации. Поскольку на сегодня мы банально не успеваем делать всю работу: нужно и лечить, и прививать, и обзванивать, и заполнять документы", — посетовала Горевая.

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Медик подчеркнула, что информирование населения вне приема не должно быть работой врачей, а убеждением людей в необходимости вакцинации должны заниматься власти.

"Мы активно убеждаем и заманиваем их привиться, а потом фотографируем, поскольку они могут служить для кого-то примером. Но я не согласна с тем, что это все должны делать именно медики. Мы должны колоть и лечить. Это неправильно, когда медсестра вместо работы сидит и целый день говорит по телефону", — заключила она.

Директор медцентра также посетовала на то, что многие украинцы по-прежнему боятся делать прививки против Covid-19 из-за распространенных слухов и стереотипов о вакцинации, что, в частности, вызвано их восприятием информации об этом в СМИ.

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