За сутки в Украине коронавирус выявили у 1 334 человек, 68 больных умерли

По состоянию 24 мая, в Украине зафиксировано 1 334 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших — 86 детей и 21 медработник.

"Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 019 человек; летальных случаев — 68; выздоровело — 6 999 человек", — говорится в сообщении.

В течение этого времени протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 8 тысяч 684 человека, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 462 человека и проведено 5 тысяч 951 экспресс-тест.

С начала пандемии количество инфицированных в Украине составило 2 млн 183 тысяч 855 человек, 49 тысяч 436 пациентов скончалось и 1 млн 957 тысяч 560 человек выздоровели. За это время проведено 10 млн 22 тысячи 457 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), а также Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 2 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Днем ранее было зафиксировано 4 606 инфицированных.

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