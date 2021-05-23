COVID-19: за сутки — более 2,5 тысяч инфицированных, 89 человек скончались

По состоянию на 23 мая, в Украине зафиксировано 2 533 новых случая заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за вчерашние сутки выздоровело от коронавирусной инфекции 8 937 человек, но при этом, от этой болезни скончались 89 человек.

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По данным Минздрава, за вчерашние сутки коронавирусом заболели 153 ребенка и 31 медработник

Всего за прошедшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализирован 1 701 человек, выписано из больниц — 3 104 пациента, 8 937 человек выздоровело и зарегистрировано 89 летальных случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 182 521 человек, 49 368 пациентов скончалось, 1 950 562 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года зарегистрировали 46 06 новых случаев заболеваний COVID-19. Днем ранее было зафиксировано 4 984 инфицированных.