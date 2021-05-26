Коронавирус: в Украине за сутки около 3400 новых заражений, 208 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них — 154 ребенка и 73 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1778 человек, летальных случаев — 208, выздоровели — 14 тысяч 987 человек.

Указано, что за сутки протестировано методом ПЦР 30 тысяч 724 человека, методом ИФА — 13 тысяч 108 человек, экспресс-тестами — 28 тысяч 156 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 189 тысяч 858 человек, выздоровели — 1 млн 990 тысяч 51 человек, летальных исходов — 49 тысяч 893, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 76 тысяч 621.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Кроме того, за сутки 25 мая привито против коронавируса 16 тысяч 387 человек. Одну дозу получил 5221 человек, полностью иммунизированы — 11 тысяч 166 человек.

Известно, что в течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 тысяч 133 человека.

С начала прививочной кампании привито 987 тысяч 193 человека, из них получили 1 дозу — 987 тысяч 191 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 97 тысяч 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). При этом всего проведено 1 млн 84 тысячи 582 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 мая 2021 года было зафиксировано 2608 новых случаев заболеваний COVID-19.