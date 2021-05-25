Финансы 1 час назад

Минздрав в мае заплатил 3,8 млрд грн за вакцины от коронавируса — StateWatch

Всего по состоянию на конец мая из госбюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн

Фото: Минздрав Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения 6 мая 2021 года на 3,8 млрд грн закупило валюты с целью оплаты вакцины против COVID-19.

Всего по состоянию на конец мая из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн, сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на портал использования публичных денег.

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"Точно не известно, за какую именно вакцину и кому уплачены деньги. Ведь в Минздраве не раскрывают детали соглашений о закупке вакцин против COVID-19, кроме соглашения между ГП "Медицинские закупки" Минздрава и частной компанией "Лекхим" на поставку китайской вакцины CoronaVac", — говорится в сообщении.

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В целом на территорию Украины в течение года должны поставить более 42 млн доз вакцин. Из них 8 млн доз передадут Украине в рамках международной программы COVAX и примерно 34 млн доз по контрактам с производителями.

В частности, заключенные договоренности предусматривают препараты от Sinovac (1,9 млн доз), AstraZeneca (2 млн доз), Novavax (10 млн доз) и Pfizer/Biontech (20 млн доз).

"С февраля были поставлены ​​2 млн 322 тысячи 50 доз, то есть только 5% из запланированного объема", — заявили в StateWatch.

"Больше всего доставлено китайской вакцины CoronaVac — 1 млн 215 тысяч доз (65%). Контракт предусматривает завершение поставок 31 мая, очередные 500 тысяч доз должны поступить 26 мая. А последние 200 тысяч доз, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вопреки контракту ожидаются в начале июня", — добавили в организации.

Ранее стало известно, что за два месяца вакцинации от COVID-19 Национальная служба здоровья выплатила больницам за услуги по прививкам 3,99 млн грн.

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