Минздрав в мае заплатил 3,8 млрд грн за вакцины от коронавируса — StateWatch

Министерство здравоохранения 6 мая 2021 года на 3,8 млрд грн закупило валюты с целью оплаты вакцины против COVID-19.

Всего по состоянию на конец мая из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн, сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на портал использования публичных денег.

"Точно не известно, за какую именно вакцину и кому уплачены деньги. Ведь в Минздраве не раскрывают детали соглашений о закупке вакцин против COVID-19, кроме соглашения между ГП "Медицинские закупки" Минздрава и частной компанией "Лекхим" на поставку китайской вакцины CoronaVac", — говорится в сообщении.

В целом на территорию Украины в течение года должны поставить более 42 млн доз вакцин. Из них 8 млн доз передадут Украине в рамках международной программы COVAX и примерно 34 млн доз по контрактам с производителями.

В частности, заключенные договоренности предусматривают препараты от Sinovac (1,9 млн доз), AstraZeneca (2 млн доз), Novavax (10 млн доз) и Pfizer/Biontech (20 млн доз).

"С февраля были поставлены ​​2 млн 322 тысячи 50 доз, то есть только 5% из запланированного объема", — заявили в StateWatch.

"Больше всего доставлено китайской вакцины CoronaVac — 1 млн 215 тысяч доз (65%). Контракт предусматривает завершение поставок 31 мая, очередные 500 тысяч доз должны поступить 26 мая. А последние 200 тысяч доз, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вопреки контракту ожидаются в начале июня", — добавили в организации.

Ранее стало известно, что за два месяца вакцинации от COVID-19 Национальная служба здоровья выплатила больницам за услуги по прививкам 3,99 млн грн.