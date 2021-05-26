В украинских ТРЦ хотят открыть пункты вакцинации работников торговли

Для ускорения процесса вакцинации работников сферы торговли в торговых центрах будут обустроены бесплатные пункты вакцинации.

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи представителей Ассоциации ритейлеров Украины и Украинского совета торговых центров с министром здравоохранения Виктором Ляшко, сообщает сама ассоциация.

Ляшко сообщил, что сейчас министерство имеет план по наращиванию инфраструктуры иммунизации против Covid-19 и ожидает в ближайшее время роста поставок вакцин.

"Все компании могут регистрироваться на вакцинацию организованных коллективов в контакт-центре Минздрава, а аптеки уже вакцинируют своих работников, поскольку они приравнены к учреждениям здравоохранения. Инициативы по обустройству пунктов вакцинации в ТРЦ должны быть реализованы при поддержке органов местной власти", — добавил министр.

В свою очередь, глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук отметил важность вакцинации таким путем всех работников сферы, что позволит обезопасить и сотрудников мелких магазинов.

"Сотрудники розничных магазинов постоянно контактируют с большим количеством покупателей, а значит, важно обеспечить их вакцинами. Это позволит организовать безопасную работу всех категорий ритейлеров даже в "красной зоне", — сказал он.

По словам председателя консультационного совета Украинского совета торговых центров Владимира Тимочко, торговые центры, в отличие от неформатных объектов торговли, имеют все необходимые условия для безопасного пребывания в них посетителей. "Мы готовы приобщиться к обустройству пунктов вакцинации в ТРЦ по примеру европейских стран", — добавил он.

По результатам встречи Минздрав, Ассоциация ритейлеров и УСТЦ договорились проработать новые подходы к карантинным ограничениям работы отрасли в "красных" зонах; начать диалог с местными властями о возможности открытия пунктов вакцинации в ТЦ; а также проводить совместную информационную политику с привлечением администраций ТЦ для популяризации вакцинации.

Напомним, в конце апреля Минздрав предложил компаниям, штат которых составляет более 50 человек, подавать заявки на коллективную вакцинацию против коронавирусной инфекции. В первый же день записалось 84 компании.