В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer — первая по прямому контракту

В Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech — первую, закупленную за средства госбюджета.

Как сообщает УНИАН, в 10:01 самолет с грузом вакцин приземлился в международном аэропорту "Киев" имени Сикорского.

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Напомним, первую партию препарата Comirnaty в 117 тысяч доз доставили в Украину 16 апреля в рамках международной инициативы COVAX по распределению вакцин между странами.

Эта партия должна была поступить еще в середине февраля в качестве первой вакцины для Украины, однако этого не произошло. 18 мая в Украину прибыла вторая партия вакцины в рамках программы COVAX.

Параллельно же Украина еще в начале апреля подписала с Pfizer рамочный договор о закупке сразу 10 млн доз ее препарата до конца 2021 года.

Всего в мае, по словам уволенного уже министра здравоохранения Максима Степанова, в Украину должно поступить до 1 млн доз вакцины Pfizer, из чего по COVAX — 473 тысячи доз и до 500 тысяч доз по прямому контракту.

Впоследствии Степанов заявил, что Украина законтрактовала получение в 2021 году уже 20 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от Pfizer.

Тем временем, по данным Минздрава, по итогу 25 мая в Украине за все время вакцинации было использовано лишь 59 тысяч доз препарата Comirnaty.