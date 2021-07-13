Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса

Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

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"Мы в дружеских отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что в борьбе с пандемией коронавируса мы можем обещать, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", — сказала Меркель.

В то же время глава немецкого правительства не уточнила, когда, а также препарат какой компании или компаний будет передан Украине.

Как известно, 12 июля Меркель и Зеленский провели 4-часовые переговоры в столице Германии.

В ходе встречи обсуждалась будущая встреча "нормандской четверки", компенсации Украине за запуск российского газопровода "Северный поток-2" и вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, с 25 июня 2021 года Германия разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

В частности, право въезда в Германию имеют те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ранее сообщалось, что в Киеве пока нет достаточного количества доз вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, чтобы сделать прививку всем желающим в центрах массовой вакцинации.