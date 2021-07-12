В Киеве нет Pfizer для массовых центров вакцинации — координатор

В Киеве пока нет достаточного количества доз вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, чтобы сделать прививку всем желающим в центрах массовой вакцинации. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка.

Таким образом, в столице пока продолжат вакцинировать этим препаратом только приоритетные группы: пожилых людей и коллективы компаний. Также прививки будут делать педагогам, социальным и медицинским работникам, сотрудникам органов власти и местного самоуправления, не привитым ранее.

По словам Животенюка, Министерство здравоохранения хоть и пытается распространить вакцинацию на как можно больше украинцев, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет.

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Он отметил, что когда началась вакцинация препаратом Pfizer коллективов компаний, необходимых доз для этого выделено не было. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые были предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не была использована.

Сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тем, кто уже получил первую дозу.

По словам координатора, в Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая должна прилететь в Украину в июле. Однако точно ли произойдет такая поставка, чиновник сомневается.

Поэтому Животенюк рассказал, что пока планируется использовать Pfizer только для вакцинации коллективов компаний и людей от 60 лет, поскольку на вакцинацию всех желающих в Киев не поступило ни одной дозы. Он отметил, что до сих пор нет также решения о вакцинации всех желающих и со стороны киевской власти.

Напомним, ранее в понедельник Минздрав заявил, что вакцина Pfizerтеперь доступна для всех желающих в украинских центрах массовых прививок.

При этом 2 июля заместитель министра, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что вакцина Pfizer от Covid-19 может начать поставляться в центры массовой вакцинации лишь с конца июля.

Отметим также, что тогда же министр Виктор Ляшко сообщил, что Украина в ближайшее время может получить 2 млн доз вакцины производства другой американской компании — Moderna.

При этом в Минздраве решили в дальнейшем проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно Pfizer и Moderna.