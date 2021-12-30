Эстония планирует передать Украине ракеты и гаубицы

Министерство обороны Эстонии планирует предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом сообщает издание ERR.

Прежде чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими", — прокомментировал начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", — добавил Куймет.

Сроки передачи оружия во многом зависят от того, как будут проходить переговоры между Эстонией и странами, у которых страна взяла это оружие.

Стоимость одной ракеты колеблется от 75 000 до 130 000 евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Украина должна получить несколько десятков таких ракет от Эстонии.

"В ситуации, когда Украина уже почти восемь лет находится под российской агрессией, не хотелось бы начинать считать копейки. Наша задача — оказать Украине реальную помощь в том, что ей требуется и что укрепит ее обороноспособность и потенциал сдерживания", — подчеркнул Куймет.

Помимо отправки оружия, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь" Украине. Речь идет о комплексе полевого госпиталя.

Ранее о готовности передать Украине летальное оружие заявила Литва. Министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас, обратив внимание на то, что Литва готова пойти на такой шаг на фоне угрозы военного вторжения России в Украину.