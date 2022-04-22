Через несколько дней ЕС введет шестой пакет санкций против России с эмбарго на нефть - СМИ

В начале следующей недели Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Politico.

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По данным источников издания, новый пакет санкций будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти. Санкции предусматривают также отключение еще нескольких российских банков от международной системы SWIFT.

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели, утверждают дипломаты, которых издание не называет.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, 19 апреля, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго.

Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, 19 апреля, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.